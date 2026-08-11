В Самарской области зафиксировано свыше 3,6 тысячи случаев укусов клещей

С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 3646 пострадавших от укусов клещей — среди них 1117 детей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Лабораторное исследование снятых с людей клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями проводится в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». Специалисты уже изучили 3222 экземпляра.

Результаты исследований показали: РНК вируса клещевого энцефалита обнаружена лишь в одном клеще — это 0,03 % от общего числа проверенных образцов. При этом ДНК возбудителя боррелиоза (болезни Лайма) методом ПЦР выявлена в 282 клещах. Это составляет 8,8 % от исследованной выборки.

Георгий Портнов