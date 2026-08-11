Экологичность как стандарт

Фото: ООО «КСМК-Север»

Газобетонные блоки ТМ «ВКБлок» производства ООО «КСМК-Север» прошли экосертификацию «EcoMaterial 3.0» в высшей категории «Absolute Plus» как экологически чистый высокотехнологичный материал. На сегодняшний день предприятие является единственным производителем газобетонных блоков на юге России, имеющим такой сертификат.

Путь к получению сертификата на «КСМК-Север» занял полгода: специалисты завода подготовили обширный пакет документации, а затем успешно прошли выездной аудит экспертов из Москвы. Независимая оценка включала не только анализ документов, но и фактическую проверку производственной линии, систем контроля качества и экологической отчетности.

Генеральный директор ООО «КСМК-Север» Станислав Бритвин отметил: «Получение высшей категории «EcoMaterial 3.0» — важное достижение и признание системной работы всей команды завода: технологов, инженеров, специалистов по качеству и промышленной безопасности. На сегодняшний день «КСМК-Север» является единственным производителем газобетонных блоков на юге России, имеющим такой сертификат. Это подчеркивает лидерство компании в области экологичного строительства и ответственного производства».

Фото: ООО «КСМК-Север»

Как пояснили в отделе маркетинга предприятия, «Экоматериал» — это уникальная экомаркировка на российском рынке, ориентированная исключительно на сегмент строительных и отделочных материалов. Система предусматривает пять уровней сертификации, что позволяет производителям демонстрировать степень экологичности своей продукции. При оценке учитывается полный жизненный цикл товара: от производства до транспортировки и утилизации.

Категория «Absolute Plus» — наиболее строгий уровень оценки в системе «EcoMaterial». Чтобы ее получить, материал должен соответствовать ряду жестких критериев, и «ВКБлок» успешно прошел проверку по каждому из них. Так, подтверждено полное отсутствие вредных выделений в процессе эксплуатации; состав признан безопасным для использования в жилых помещениях, а также в учреждениях с повышенными требованиями к экологии — детских садах, школах и больницах. Производственный цикл и процессы переработки эксперты оценили как минимально воздействующие на окружающую среду и подтвердили прозрачность и контролируемость всех технологических процессов на заводе.

Фото: ООО «КСМК-Север»

Для девелоперов и проектировщиков сертификат открывает новые возможности: продукция может быть включена в проекты «зеленого» строительства, а также соответствует современным ESG-стандартам, которые все чаще становятся обязательными для крупных строительных проектов. Наличие сертификата повышает рыночную привлекательность и ликвидность возводимых объектов за счет подтвержденного соответствия экологическим стандартам.

Для частных потребителей выбор газобетона «ВКБлок» означает возможность обеспечить здоровый микроклимат в будущем доме. Отсутствие токсичных испарений и аллергенных компонентов особенно важно для семей с детьми и людей с чувствительностью к качеству воздуха.

ООО «КСМК-Север»