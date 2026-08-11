В Усть-Катаве завели дело после гибели пассажира в ДТП

Следственный отдел ОМВД России по Усть-Катаву возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, авария произошла около полуночи 11 августа в Усть-Катаве. Во время подъема по дороге с изгибом вправо водитель Lexus выехал на встречную полосу в запрещенном месте. Автомобиль столкнулся с машиной ВАЗ-21053 под управлением 22-летнего местного жителя. В результате ДТП с тяжелыми травмами госпитализировали водителя отечественного автомобиля и его 20-летнего пассажира. Спустя несколько часов последний скончался. Другой пассажир ВАЗа получил небольшие травмы, ему оказали разовую медицинскую помощь.

Полицейские прибыли на место происшествия и провели медосвидетельствование водителя Lexus. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Предполагаемый виновник аварии и три его пассажира не пострадали. Местный житель водворен в изолятор временного содержания, его машину перевезли на штрафстоянку.

Виталина Ярховска