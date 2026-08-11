В Ставрополе осудили организаторов подпольного игорного клуба

В Ставрополе суд вынес приговор двум жителям региона, признанным виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установлено следствием, преступная группа вела противоправную деятельность с июня 2024 года по март 2025 года. Азартные игры проводились в одном из помещений города с использованием сети интернет. Для конспирации входная дверь в игровой зал постоянно держалась закрытой. Попасть внутрь можно было только после проверки посетителя оператором — он убеждался, что пришедший не является сотрудником правоохранительных органов.

Деятельность подпольного клуба пресечена следователями СУ СК России по Ставропольскому краю, а также оперативными сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России.

Суд назначил фигурантам наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Наталья Белоштейн