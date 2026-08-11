Подростка из Челябинска будут судить за обслуживание СИМ-бокса для мошенников

Следственный отдел по Карталам СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном использовании сим-бокса для мошеннических целей (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в апреле 2026 года подросток откликнулся на предложение неизвестного в мессенджере заработать преступным путем. От курьеров он получил сим-бокс, роутер, ноутбук, телефон и около 500 сим-карт. Оборудование юноша установил в специально арендованной квартире и обеспечивал работу техники. За это горожанин получил 100 тыс. руб. Установлено, что сим-бокс позволил мошенническим способом похитить у 87-летней гражданки 325 тыс. руб.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Виталина Ярховска