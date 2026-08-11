В Татарстане спрос на мини-каско вырос на 17% за год

В Татарстане спрос на программы мини-каско за год вырос на 17%. Средняя стоимость страховой защиты от водителей без ОСАГО составила в регионе 1675 рублей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в сервисе «Сравни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане спрос на мини-каско вырос на 17%

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ В Татарстане спрос на мини-каско вырос на 17%

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

За первое полугодие 2026 года республика вошла в топ-10 регионов по количеству ДТП.

В среднем по России от 7% до 10% водителей выезжают на дороги без полиса ОСАГО, а в отдельных регионах этот показатель превышает 30–50%, отмечают в «Сравни». Если виновник ДТП не застрахован, пострадавшему приходится добиваться компенсации напрямую, что не всегда удается быстро и без суда.

По данным Банка России, взносы по страхованию автокаско в 2025 году выросли почти на 5%, до 338,8 млрд руб.

Анар Зейналов