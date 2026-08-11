В Ессентуках жильцам вернули 1,2 млн рублей за некачественную горячую воду

В Ессентуках ресурсоснабжающая организация подключила многоквартирный дом к центральному теплоснабжению и выплатила жильцам 1 млн 189 тыс. рублей за период, когда горячая вода не соответствовала нормативной температуре. Об этом сообщили в УФССП по Ставрополью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Собственники квартир больше года получали некачественную услугу, однако плата за горячую воду продолжала начисляться. Суд признал действия ресурсоснабжающей организации незаконными, обязал ее восстановить работу теплосистемы и провести перерасчет.

После возбуждения исполнительного производства судебные приставы вручили генеральному директору компании постановление и предупредили о возможных мерах ответственности. После этого организация возобновила подачу горячей воды и полностью погасила задолженность перед жильцами.

В общей сложности собственникам вернули 1 млн 189 тыс. рублей.

Валерий Климов