Драка у магазина в Оренбурге обернулась для мужчины восемью годами колонии

Дзержинский районный суд Оренбурга вынес приговор 40-летнему местному жителю, избившему до смерти знакомого у продуктового магазина. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Данные приводит пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установили правоохранители, 3 октября 2025 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения у продуктового магазина на проспекте Дзержинского множество раз ударил своего знакомого руками и ногами по голове и грудной клетке. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также ограничил ему свободу на полтора года после освобождения. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с осужденного в пользу матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Яна Вежлева