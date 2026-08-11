Шторм обесточил четыре населенных пункта в Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области изза экстремальной погоды нарушено электроснабжение — без электричества оказались четыре населенных пункта, где проживают 275 человек. Причиной сбоя стали сильный дождь и шквалистый ветер, скорость которого превысила 25 м/с. Об этом во вторник, 11 августа, сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Непогода привела к отключению сразу двух подстанций. В поселке Малые Ключи и селе Старая Дмитриевка вышла из строя подстанция 110 кВт «Красносельская». Чтобы минимизировать последствия аварии, специалисты оперативно подключили пять резервных дизельгенераторов — каждый мощностью 100 кВт.

Аналогичная ситуация сложилась в хуторе Вольница и селе Красный Городок, где прекратила работу подстанция 110 кВт «Кутузовская». Сейчас на месте ведутся работы по подключению двух резервных источников электроэнергии аналогичной мощности.

В общей сложности стихия затронула две высоковольтные линии 6–10 кВт. Аварийновосстановительные мероприятия находятся на контроле профильного министерства. По предварительным оценкам, электроснабжение планируется восстановить до 16:00 11 августа 2026 года.

Георгий Портнов