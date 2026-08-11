В Нижнекамске прорабатывают вопрос отправки тел погибших при атаке БПЛА иностранцев

Администрация Нижнекамска совместно с консульствами Узбекистана и Таджикистана прорабатывает вопрос транспортировки на родину тел иностранцев, погибших при атаке беспилотников. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

«Вместе с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] мы вчера посетили хостел, где в результате атаки погибли девять человек из 13. Это, как вы знаете, иностранные граждане.<…> Сегодня мы отрабатываем вопрос транспортировки тел погибших граждан Узбекистана и Таджикистана с нашими консульствами. С нашей стороны оказывается вся необходимая помощь»,— сказал господин Беляев.

По последним данным МИД России, среди погибших восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана, еще 20 иностранцев получили ранения.

Анар Зейналов