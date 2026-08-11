Двух жителей Удмуртии будут судить за поджог объектов РЖД

Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинение по уголовному делу двух жителей Ижевска, которые подожгли объекты РЖД. Им вменяют госизмену, диверсию и незаконное использование компьютерной информации (ст. 275, ст. 281, ст. 272.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что в июне 2025 года обвиняемые выполняли указания представителя спецслужб иностранного государства. За деньги они подожгли объекты «РЖД». О каких конкретно объектах идет речь — не сообщается. Уголовное дело направили в Верховный суд Удмуртии.