Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Двух жителей Удмуртии будут судить за поджог объектов РЖД

Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинение по уголовному делу двух жителей Ижевска, которые подожгли объекты РЖД. Им вменяют госизмену, диверсию и незаконное использование компьютерной информации (ст. 275, ст. 281, ст. 272.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что в июне 2025 года обвиняемые выполняли указания представителя спецслужб иностранного государства. За деньги они подожгли объекты «РЖД». О каких конкретно объектах идет речь — не сообщается. Уголовное дело направили в Верховный суд Удмуртии.