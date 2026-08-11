В Новороссийске число жалоб на управляющие компании снизилось на 20%

В Новороссийске 68 управляющих компаний обслуживают 1588 многоквартирных домов. За систематические нарушения 11 домов исключили из лицензий недобросовестных УК и передали другим организациям, сообщил заместитель начальника городского УГХ Григорий Ерылкин на аппаратном совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом количество жалоб на работу управляющих компаний снизилось на 20%. Одновременно число внеплановых проверок выросло на 290%, а сумма назначенных штрафов увеличилась на 135% — до 2,6 млн рублей.

В отношении УК «Аврора-Юг» инициирована процедура лишения лицензии из-за критической задолженности и игнорирования предписаний. Все дома УК «Выселки» исключены из реестра лицензий.

Совместно с прокуратурой специалисты устранили 16 нарушений в работе управляющих компаний. К отопительному сезону подготовлены инженерные сети, а 367 укрытий в многоквартирных домах приведены в соответствие с требованиями.

УГДХ провело семь открытых конкурсов по выбору управляющих компаний для 29 домов. По итогам конкурсов жалоб не поступило. По эффективности управления жилищным фондом Новороссийск занимает третье место в Краснодарском крае.

В план на 2027 год включили 46 многоквартирных домов. На их капитальный ремонт предусмотрено 1,044 млрд рублей. Объем финансирования программы увеличился на 59,9%.

Ранее сообщалось, что количество жалоб жителей Новороссийска на качество теплоснабжения по итогам отопительного сезона 2025–2026 годов сократилось на 41%, а на горячее водоснабжение — на 26%.

Анна Гречко