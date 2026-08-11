В Сочи модернизируют котельные на Фабрициуса и Бытхе

В Сочи продолжается модернизация объектов теплоснабжения в Хостинском районе. В ходе рабочего объезда глава города Андрей Прошунин посетил котельную №16 на улице Яна Фабрициуса и котельную №6 на Бытхе. На первом объекте организовали производство комплектующих для нужд предприятия, на втором продолжается техническое перевооружение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Цех на базе котельной №16 по улице Яна Фабрициуса, 12 используют как центральную мастерскую «Сочитеплоэнерго». Сейчас здесь завершают изготовление металлических дымовых труб для котельной №6. Кроме того, сотрудники предприятия проводят ревизию и ремонт оборудования для последующего использования на других объектах. На базе котельной также самостоятельно изготавливают сложные металлоконструкции.

По словам Андрея Прошунина, работы по подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме идут по графику. К настоящему времени заменили более 4,5 тыс. погонных метров трубопровода теплосети, три теплообменника и восемь единиц насосного оборудования. Плановые работы рассчитывают завершить к концу октября, а в централизованный отопительный сезон войти 15 ноября.

На котельной №16 увеличили диаметры трубопроводов и коллектора насосной группы сетевого контура. Работы необходимы для подключения новой школы на 800 мест на улице Яна Фабрициуса, 8А/1. Модернизация должна обеспечить подачу теплоносителя с заданными параметрами до конечного потребителя.

Техническое перевооружение котельной №6 на Бытхе продолжается с 2022 года. После разделения схемы теплосетей на зоны и установки новых котлов мощность объекта увеличится до 40,4 Гкал в час. Сейчас на площадке готовятся к устройству фундамента под новые дымовые трубы. Арматурные каркасы для 12 буронабивных свай диаметром 1 метр и глубиной 16 метров уже изготовили и доставили на объект.

Одна из двух новых дымовых труб готова на 80%. Ее сборку ведут на стапеле, который установили на площадке котельной №16. Обе котельные уже прошли планово-предупредительные ремонты. Работы включали замену отдельных участков теплосетей, ревизию оборудования и гидравлические испытания.

Всего к зимнему отопительному сезону в Сочи уже подготовили 65 котельных, 13 центральных тепловых пунктов и 16 насосных станций. Текущие ремонты и гидравлические испытания провели примерно на 250 км тепловых сетей. На балансе «Сочитеплоэнерго» находятся 85 котельных и почти 387 км сетей в двухтрубном исчислении. Все ремонтные мероприятия планируют завершить до начала отопительного сезона.

Мария Удовик