В Новороссийске утром 11 августа 25 АЗС отпускают топливо с ограничениями

В Новороссийске по состоянию на 09:00 11 августа топливо отпускают 25 автозаправочных станций. Об этом сообщили в администрации города. На всех работающих АЗС действуют ограничения: топливо продают только в баки автомобилей и не более 30–50 литров на одну машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-100 в продаже нет. АИ-95 доступен на 16 АЗС, АИ-92 — на 17. Дизельное топливо продают на всех 25 работающих заправках.

В частности, у «Роснефти» топливо доступно в Цемдолине, на Мысхакском шоссе, в Кирилловке и поселке Верхнебаканском. На АЗС в районе развязки на улице Ленина бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают только по топливным картам.

У «Лукойла» работают станции на проспекте Дзержинского, в станице Раевской, Цемдолине, на Сухумском шоссе, в поселке Верхнебаканском и других локациях. На отдельных АЗС бензин также доступен только по топливным картам.

На АЗС «Газпрома» в станице Натухаевской доступны АИ-92 и дизель. У «Газпромнефти» на Сухумском шоссе и в Гайдуке отпускают дизель.

Rusoil в Цемдолине работает с АИ-92, АИ-95 и дизелем. На АЗС «Татнефти» в Верхнебаканском доступен дизель.

У «Уфим-нефти» АИ-92, АИ-95 и дизель есть на всех заправках, кроме станции на проспекте Дзержинского, где отпускают только дизель. На АЗС по улице Малоземельской до 10:00 действует технический перерыв.

На АЗС «Ягуар» в станице Натухаевской доступно АИ-92 и дизель. Еще семь АЗС в Новороссийске временно не отпускают топливо.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на администрацию города сообщал, что летом интенсивность движения на улично-дорожной сети может достигать 75 тыс. автомобилей в сутки, однако в текущем сезоне из-за топливного кризиса ситуация с заторами остается некритичной.

Анна Гречко