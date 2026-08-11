Уроженца Сарапула приговорили к 13 годам лишения свободы за спонсирование ВСУ
Свердловский облсуд вынес приговор уроженцу Сарапула Ивану Столбову за спонсирование ВСУ (ст. 275 УК). За два года он перечислил им около 5,4 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба судов области.
Иван Столбов
Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда
Суд установил, что фигурант проживал на территории Украины (Ивано-Франковск). С мая 2023 года по октябрь 2025-го он совершил 11 транзакций по 100 гривен каждая. Эти деньги впоследствии направлялись на приобретение предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов, военных автомобилей.
В 2025 году его задержали в международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Он прибыл в страну, чтобы навестить мать.
Суд отправил Столбова в колонию строгого режима на 13 лет со штрафом 300 тыс. руб. В доход государства конфисковали его телефон и указанную выше сумму.