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За семь месяцев из Нижегородской области выдворили 1,16 тысячи мигрантов

Почти 1,16 тыс. мигрантов выдворили из Нижегородской области за семь месяцев 2026 года. Большинство из них — уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана, сообщили в региональном ГУ ФССП.

В том числе недавно приставы сопроводили на выдворение семь иностранцев — гражданина Аргентины, двух граждан Азербайджана и четырех граждан Таджикистана. Все они нарушили российское миграционное законодательство, им запрещен въезд в РФ в ближайшие пять лет.

Как писал «Ъ-Приволжье», за первое полугодие текущего года из региона выдворили 1,035 тыс. иностранцев.

Галина Шамберина