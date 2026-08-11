На Ставрополье количество обращений с укусами клещей сократилось на 20%

В Ставропольском крае за последнюю неделю число обращений в медучреждения изза укусов клещей сократилось на 20%. За указанный период за медицинской помощью обратились 76 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

С начала года в регионе зарегистрировано более 3,9 тыс. случаев укусов клещей. Среди пострадавших выявлены 61 случай клещевого боррелиоза и 12 случаев Крымской геморрагической лихорадки.

Для сдерживания распространения клещей в крае проведены акарицидные обработки на площади 5,7 тыс. га. Профилактические мероприятия охватили летние лагеря, школы, детские сады, а также парки, скверы, пастбища. В рамках надзорной деятельности хозяйствующим субъектам выдано 376 предписаний о проведении необходимых профилактических мер.

Отдельную работу ведут ветеринарные службы: от клещей обработано свыше 351 тыс. коров, а также порядка 436 тыс. овец и коз.

Наталья Белоштейн