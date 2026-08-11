Пять территорий обустроят в малых городах Нижегородской области в 2027 году

Победителями XI Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений стали пять проектов из Нижегородской области. Это территории для благоустройства в Арзамасе, Балахне, муниципальном округе Бор, Сарове и Семенове, сообщили в региональном правительстве.

В Арзамасе по проекту «Танцуют все!» обустроят центр актуальной культуры в парке им. А.П. Гайдара. В Балахне обновят площади Советскую и Минина. Проект «Борский бульвар» предусматривает комплексное благоустройство улицы Ленина. В Сарове создадут «Парк «Познание», в Семенове по проекту «Синь семеновских лесов» благоустроят пространство на пересечении улиц Чкалова и Свердлова около фабрики «Хохломская роспись».

Галина Шамберина