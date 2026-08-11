В Новороссийске перед судом предстал обвиняемый в убийстве трех человек

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве трех человек, в том числе девушки, а также угоне автомобиля погибшего. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 10 сентября 2025 года мужчина находился дома, где поссорился с супругой, с которой находился в процессе развода, и ее знакомым. Во время конфликта обвиняемый взял топор и нанес им не менее двух ударов по голове. От полученных травм они скончались на месте.

В этот момент домой вернулась родственница погибшей женщины. Следствие считает, что мужчина, опасаясь, что девушка станет свидетелем преступления, также убил ее.

После этого обвиняемый перенес тела в гараж, избавился от орудия преступления, вещей и мобильных телефонов погибших. Затем он перегнал автомобиль одного из них в другой район Новороссийска, вернулся домой и попытался убрать следы крови.

На следующий день мужчина погрузил тела в свой автомобиль и вывез их в лесополосу. Там он закидал машину с телами автомобильными покрышками и поджег, после чего засыпал место землей и ветками. О случившемся обвиняемый никому не сообщил, а родственникам и знакомым говорил, что жена и несовершеннолетняя девушка уехали отдыхать.

При осмотре дома женщины и девушки следователи обнаружили следы крови на стенах. В ходе совместной работы следователей и криминалистов СКР, а также оперативных сотрудников установили причастность к преступлению супруга погибшей. Мужчину задержали.

Во время допроса обвиняемый признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах преступления. В ходе проверки показаний на месте он указал место, где были спрятаны тела погибших.

Следствие квалифицировало действия мужчины по пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко