Ростовская область вошла в топ-10 регионов России по числу компаний на рынке АЗС

Ростовская область заняла шестое место в России по количеству организаций, работающих в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводят аналитики проекта «Контур.Фокус», изучившие ситуацию на рынке АЗС в первом полугодии 2026 года и сравнившие ее с аналогичным периодом прошлого года.

В исследование вошли индивидуальные предприниматели и юридические лица, ведущие деятельность по ОКВЭД 47.30 «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах» и дополнительным кодам. При этом в «Контур.Фокусе» уточняют, что количество организаций не равно числу автозаправочных станций: одна компания может владеть несколькими АЗС.

По данным аналитиков, на 1 июля 2026 года в Ростовской области действовали 302 организации в сфере розничной торговли топливом. С начала года их число сократилось на три, или на 0,98%. На 1 января в регионе было 305 таких компаний и ИП. Похожая динамика наблюдалась и годом ранее: в первом полугодии 2025 года количество организаций в Ростовской области снизилось с 313 до 310, также на три единицы.

Лидером рейтинга по числу организаций на рынке АЗС стала Республика Дагестан — 531 компания на 1 июля 2026 года. На втором месте находится Москва с 327 организациями, на третьем — Московская область с 315. Далее следуют Самарская область — 314, Челябинская область — 312, Ростовская область — 302, Красноярский край — 275, Краснодарский край — 274, Чеченская Республика — 230 и Новосибирская область — 225.

В целом по России рынок розничной торговли топливом в первом полугодии 2026 года сократился. На 1 января в стране насчитывалось 9 348 организаций, на 1 июля — 9 186. Снижение составило 162 организации, или 1,73%. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года рынок показывал небольшой рост: число компаний увеличилось с 9 332 до 9 376.

Кроме того, в 2026 году количество ликвидаций бизнеса на рынке АЗС заметно превысило число регистраций: 628 против 404. Годом ранее ситуация была обратной — 595 регистраций и 530 ликвидаций.

Ростовская область также вошла в топ-10 регионов по числу организаций оптовой торговли топливом и агентов-оптовиков. На 1 июля 2026 года в регионе работали 645 таких компаний, что на 10 меньше, чем в начале года. В этом сегменте лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан.

Тат Гаспарян