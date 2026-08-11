В больницах остаются 25 пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск

На лечении в больницах Нижнекамска и Набережных Челнов остаются 25 пострадавших при атаке беспилотников на Нижнекамск, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России, в ходе которых выработана тактика ведения пациентов. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

При атаке беспилотников на Нижнекамск утром 10 августа погибли 13 человек, включая ребенка. За медицинской помощью обратились 78 человек. В республике объявлен траур, в Нижнекамске отменено празднование юбилея города, запланированное на 15 августа.

Анар Зейналов