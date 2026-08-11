Дагестан возглавил рейтинг регионов России по числу компаний на рынке АЗС

Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, работающих в сфере розничной торговли моторным топливом. Об этом говорится в исследовании аналитиков проекта «Контур.Фокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС в первом полугодии 2026 года и сравнили ее с аналогичным периодом 2025-го.

В выборку вошли индивидуальные предприниматели и юридические лица, ведущие деятельность по ОКВЭД 47.30 «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах» и дополнительным кодам. При этом аналитики уточняют: количество организаций не равно числу автозаправочных станций, поскольку одна компания может владеть несколькими объектами.

По данным исследования, на 1 июля 2026 года в Дагестане насчитывалась 531 организация в сфере розничной торговли топливом. С начала года их количество снизилось на шесть, или на 1,12%. Несмотря на небольшое сокращение, республика сохранила лидерство в федеральном топе. Годом ранее, на 1 июля 2025 года, в Дагестане было 526 таких организаций, тогда за первое полугодие показатель вырос на 17 компаний, или на 3,34%.

В десятку регионов с наибольшим числом организаций на рынке АЗС в 2026 году также вошли Москва — 327 компаний, Московская область — 315, Самарская область — 314, Челябинская область — 312, Ростовская область — 302. Далее следуют Красноярский край — 275 организаций, Краснодарский край — 274, Чеченская Республика — 230 и Новосибирская область — 225.

В целом по России рынок розничной торговли топливом в первом полугодии 2026 года сократился. На 1 января в стране действовало 9 348 организаций, на 1 июля — 9 186. Снижение составило 162 компании, или 1,73%. В 2025 году за тот же период, напротив, наблюдался небольшой рост: число организаций увеличилось с 9 332 до 9 376.

Аналитики «Контур.Фокуса» также отмечают, что в 2026 году ликвидаций бизнеса на рынке АЗС стало больше, чем регистраций: 628 против 404. Годом ранее ситуация была обратной — 595 регистраций и 530 ликвидаций.

Тат Гаспарян