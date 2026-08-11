Утром 11 августа на 22 АЗС в Анапе доступен бензин АИ-92

По состоянию на 9:30 11 августа в Анапе работают 26 автозаправочных станций. На 9 АЗС по решению собственников топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, сообщили городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 22 АЗС, АИ-95 — на 20, АИ-100 — на одной. Дизельное топливо есть на 25 автозаправочных станциях.

Еще на 11 АЗС действуют ограничения по объему отпуска топлива в баки. АИ-92 и АИ-95 на трех заправках отпускают не более чем по 30 л, АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на четырех — до 40 л. Дизельное топливо на пяти АЗС можно приобрести в объеме до 50 л, еще на четырех — до 60 л.

В администрации Анапы подчеркнули, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня может меняться. Жителей и гостей города призвали не закупать топливо впрок. По данным властей, это позволит сохранить его доступность для водителей и сократить очереди на АЗС.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Анна Гречко