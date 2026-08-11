Рейсы в Анталью, Петербург и Сочи задержаны в аэропорту Оренбурга

В международном аэропорту Оренбурга из-за введенного режима ограничений на прием и отправку самолетов утром 11 августа изменилось расписание нескольких рейсов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

По данным онлайн-табло, рейс авиакомпании Azur Air в Анталью (ZF-3037) вылетит в 12:00 вместо 04:30. Рейс «России» в Санкт-Петербург (FV-6456) задержан с 13:35 до 16:35. Утренний рейс авиакомпании «Икар» в Сочи (ЕО-432) отправится в 16:20 вместо 10:00. Остальные самолеты, согласно табло, должны отправляться по расписанию.

В пресс-службе аэропорта добавили, что с пассажирами работают сотрудники воздушной гавани и представители авиакомпаний. Для пассажиров с детьми доступна комната матери и ребенка, в залах ожидания установлены кулеры с питьевой водой, медпункт работает круглосуточно, доступен бесплатный Wi-Fi. Актуальную информацию о времени вылета рекомендуется уточнять в авиакомпаниях и на онлайн-табло аэропорта.

Яна Вежлева