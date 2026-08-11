В Сочи 11 августа работают 52 автозаправочные станции

В Сочи 11 августа по состоянию на 09:00 работают 52 автозаправочные станции. Автомобильный бензин и дизельное топливо доступны на большинстве действующих АЗС, при этом на отдельных станциях сохраняются ограничения по способу реализации и объему отпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Бензин АИ-100 можно приобрести на 14 АЗС, АИ-95 — на 33, АИ-92 — на 35 станциях. Дизельное топливо доступно на 43 АЗС, сжиженный газ — на 14. На 13 станциях «Лукойл» и двух АЗС «Роснефть» горючее реализуют только по топливным картам.

На заправках «Роснефть» для одной машины установили лимит до 30 литров бензина и до 50 литров дизельного топлива. Для станций этой сети, расположенных на трассах, ограничения выше: до 50 литров бензина и до 300 литров дизтоплива на один автомобиль.

На АЗС «Лукойл» объем отпуска также ограничен. На один автомобиль можно приобрести до 40 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива.

Еще две сочинские АЗС временно приостановили отпуск топлива. Четыре станции находятся на плановом ремонте. Таким образом, из 58 автозаправочных станций города 52 на утро 11 августа продолжают работу, тогда как шесть временно не осуществляют отпуск топлива.

Жителей и гостей города просят не приобретать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж на автозаправках. Об изменениях ситуации с наличием и реализацией топлива планируют сообщать дополнительно.

Мария Удовик