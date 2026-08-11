В аэропорту Сочи задержаны 53 рейса — до 11 часов ожидания

В международном аэропорту Сочи по состоянию на 11 августа задержаны вылет и прилет 53 рейсов, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

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На вылет не отправились 25 рейсов, в том числе по одному в Нижневартовск, Оренбург, Тбилиси, Ереван, Наманган, Уфу, Ханты-Мансийск, Киров, Ижевск, Батуми, Орск, Екатеринбург, Стамбул и Сургут, два рейса — в Санкт-Петербург, девять — в Москву. Задержки составляют от менее часа до 11 часов: рейс в Сургут задержан на 25 минут, в Стамбул — на 2 часа, в Екатеринбург — на 3 часа 15 минут.

На прилет задержаны 28 рейсов, в том числе по одному из Казани, Сыктывкара, Иваново, Кургана, Намангана, Сургута, Тбилиси, Нижневартовска, Томска, Оренбурга, Новосибирска, Еревана, Санкт-Петербурга, Нарьян-Мара, Стамбула и Ханты-Мансийска, по два — из Батуми, Уфы и Челябинска, три рейса — из Екатеринбурга, четыре — из Москвы. Задержки достигают двух суток: рейс из Казани перенесен с 9 августа 18:25 мск на 11 августа 17:50 мск, из Батуми — на 17 часов 25 минут, из Иваново — на 6 часов 10 минут.

Росавиация в последние дни неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Сочи и других городах. В понедельник ограничения в сочинском аэропорту действовали с 11:29 до 13:05 мск. В целях обеспечения безопасности полетов ограничения также вводились в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Анна Гречко