В Ростове разработают единую сеть маршрутов для велосипедов и самокатов

В Ростове-на-Дону прорабатывают создание единой сети велодорожек и велополос, которая будет выполнять не только рекреационную, но и транспортную функцию. Об этом «Ведомости Юг» сообщил начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Сергей Каменецкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Работа ведется на основе решений научно-исследовательского института МосТрансПроект, включенных в стратегию развития транспортной системы города. Документ учитывает существующие проблемы инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе отсутствие непрерывных маршрутов для велосипедов, электросамокатов и других видов транспорта. По мнению разработчиков, формирование замкнутой сети свяжет разрозненные участки велоинфраструктуры и обеспечит более удобное передвижение по городу.

В стратегии также представлены типовые решения для размещения парковок и других объектов инфраструктуры СИМ. Их предлагается обустраивать с использованием полезной площади улиц вблизи основных пешеходных маршрутов — в частности, по внешнему контуру микрорайонов.

Отдельные схемы разработаны для центральной части города с плотной застройкой, а также для районов с малоэтажными домами и ограниченным уличным пространством.

Мария Хоперская