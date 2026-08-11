В Новороссийске потушили лесной пожар площадью 0,15 га

В Новороссийске потушили лесной пожар в Абраусском лесничестве в районе Дюрсо. Площадь возгорания составила около 0,15 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На диспетчерский пульт поступил сигнал о задымлении со стороны леса в районе Дюрсо. На место выехали пожарные бригады, которые обнаружили горящую сухую траву и приступили к тушению. В 18:30 огонь удалось локализовать, а в 22:00 — полностью ликвидировать.

Краевой лесопожарный центр напомнил, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов с нарушением правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих участках преследуется по закону.

Анна Гречко