В Новосибирском медуниверситете львиную долю бюджетных мест получили целевики

По итогам приемной кампании на 2026/2027 учебный год 72% бюджетных мест в НГМУ отдано студентам-целевикам. На специальность «Лечебное дело» принято 260 целевиков, на «Педиатрию» — 145, на «Стоматологию» — 12 человек, на «Клиническую психологию» — трое, столько же — на «Медико-профилактическое дело», два человека зачислены на «Фармацию». Об этом сообщил региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Все целевики после окончания вуза придут работать в наши больницы и поликлиники, где их ждут рабочее место, современное оборудование и наставник»,— констатировал глава минздрава области Ростислав Заблоцкий.

1 марта 2026 года вступил в силу федеральный закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей. Теперь все выпускники, поступившие в ординатуру, будут учиться только по целевым договорам. То есть у них должен быть заключен целевой договор с медицинской организацией, в которую они обязаны трудоустроиться после окончания учебы.

Новосибирский государственный медицинский университет основан в 1935 году как медицинский институт, в 1999 году получил статус медицинской академии, а в 2005 году стал университетом. Ежегодно в НГМУ обучается более 5 тыс. студентов. Ежегодно в НГМУ повышают квалификацию более 5 тыс. врачей и фармацевтических работников, около 2,5 тыс. средних медицинских работников, обучается более 1 тыс. ординаторов.

Михаил Кичанов