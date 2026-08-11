Авиарейс Казань — Ярославль задержан на фоне закрытия аэропорта

Вечером 10 августа были задержаны авиарейс из Казани в Ярославль и обратный вылет авиакомпании «Ювт Аэро». Информация об этом размещена на онлайн-табло ярославского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Самолет из Казани должен был прилететь в 22:40, а вылететь — в 23:20. В 21:10 Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля. Они были сняты в 9:10 11 августа.

На онлайн-табло ярославского аэропорта рейс из Казани находится в статусе «задержан». На табло аэропорта Казани указано новое время вылета — 10:00 11 августа. На 11 августа также запланирован рейс в Ярославль из Нарьян-Мара и обратно.

Антон Голицын