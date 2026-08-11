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В Геленджике завели уголовное дело после травмирования девушки на «таблетке»

В поселке Кабардинка под Геленджиком возбуждено уголовное дело после травмирования 23-летней девушки во время катания на водном аттракционе «таблетка». Инцидент произошел 6 августа на центральном пляже поселка, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По версии следствия, днем девушка вместе с супругом каталась на «таблетке», которую буксировал гидроцикл. Во время движения по акватории Черного моря аттракцион подбросило на волнах, после чего девушка получила травмы.

После происшествия пострадавшие обратились на личный прием к руководству следственного управления. Они попросили привлечь к ответственности лиц, допустивших, по их мнению, нарушения при оказании услуги.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, причины травмирования девушки и соблюдение требований безопасности при эксплуатации водного аттракциона.

По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию катания.

Анна Гречко

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