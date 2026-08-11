Около 900 участков остаются затопленными в Свердловской области

В Свердловской области в зоне подтопления остаются 891 приусадебный участок, 10 жилых домов и три дачных дома, сообщили в региональном МЧС. Кроме того, затоплены девять низководных мостов и один участок автомобильной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«За прошедшие сутки от воды освободились шесть жилых домов и 20 приусадебных участков. За сутки затоплений не произошло»,— отметили в ведомстве.

На прошлой неделе губернатор Свердловской области Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов обсудили план по расчистке русел рек региона. В рамках рабочей поездки на Средний Урал Дмитрий Кириллов провел обследование участка реки Ница в границах Ирбита, чтобы наметить дальнейшие шаги по мониторингу и управлению водными ресурсами.

Ирина Пичурина