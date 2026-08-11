В Рыбинске начали принимать жалобы на парковку электросамокатов

В Рыбинске запущена специальная горячая линия для оперативного решения вопросов, связанных с парковкой электросамокатов сервиса Яндекс Go. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Сервис поддержал инициативу мэра Дмитрия Рудакова. Теперь жители могут напрямую сообщать о нарушениях правил парковки, таких как препятствие проходу или размещение техники в неположенных местах. Партнером сервиса в городе является компания «Мобильность и энергия».

«Команда планирует и дальше тесно сотрудничать с администрацией и горожанами, чтобы самокаты органично вписывались в жизнь города»,— сообщили в администрации Рыбинска.

Для подачи обращения необходимо позвонить по номеру +7 (980) 659-37-61.

Антон Голицын