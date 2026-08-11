В Челябинске в массовом ДТП пострадали два человека

После столкновения трех автомобилей в Челябинске пострадали водитель и пассажирка одной из машин. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, авария произошла ночью 10 августа около дома №85 на улице Профессора Благих. Столкнулись автомобиль Lada Priora под управлением 20-летнего местного жителя и машина Lexus, за рулем которой находился 23-летний горожанин. После этого второе транспортное средство врезалось в автомобиль Volkswagen. В результате ДТП пострадали 50-летний водитель Volkswagen и его 25-летняя пассажирка.

Виталина Ярховска