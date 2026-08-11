На ростовской стоянке незаконно хранили девять тысяч литров бензина АИ-95

На территории автостоянки в Ростове-на-Дону незаконно хранили девять тысяч литров бензина АИ-95. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прибывшие на место сотрудники ОЭБиПК Отдела полиции № 6 УМВД России по Ростову-на-Дону обнаружили три пластиковые ёмкости с моторным топливом марки АИ-95. Топливо принадлежало строительной организации и предназначалось для заправки техники, задействованной в восстановительных работах. Хранение осуществлялось с нарушением требований пожарной безопасности.

Топливо находилось на стоянке около семи дней из-за сложной обстановки в регионе проведения работ. Ёмкости с топливом изъяты и переданы на ответственное хранение; их вернут после перелива содержимого в тару, соответствующую требованиям ГОСТ. Организация приняла решение вывезти топливо специализированным транспортом в надлежащей таре.

В действиях должностных лиц усмотрены признаки административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Санкция статьи предусматривает для должностных лиц штраф от 20 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 300 000 до 400 000 рублей.

Мария Хоперская