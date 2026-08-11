В аэропорту Казани задержаны 28 рейсов и отменены четыре

В аэропорту Казани задерживаются 28 рейсов. Из них 14 на вылет и 14 на прилет. Еще четыре рейса отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани задерживаются 28 рейсов

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ В аэропорту Казани задерживаются 28 рейсов

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Среди задержанных — рейсы в Анталью (Turkish Airlines, «Уральские авиалинии», «Победа», «Аэрофлот»), Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург, Хургаду, Махачкалу, Екатеринбург, Краснодар и Бишкек. На прилет задерживаются рейсы из Калининграда, Ярославля, Антальи, Ташкента, Душанбе, Иркутска, Алматы и Санкт-Петербурга.

Самая длительная задержка — у рейса из Ярославля — 11 часов 50 минут. На вылете дольше всего ждут рейсы в Анталью — задержка составляет 10 часов 20 минут. Кроме того, отменены вылеты Turkish Airlines в Стамбул и Somon Air в Худжанд, а также прилеты этих авиакомпаний из Стамбула и Худжанда.

В то же время аэропорт Казани работает в штатном режиме, об ограничениях на полеты не сообщалось.

Анар Зейналов