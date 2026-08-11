Автоугонщик во время побега от полицейских в Когалыме въехал в бордюр

В Когалыме сотрудники полиции после преследования на служебном транспорте задержали подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео полиции Югры Фото: кадр из видео полиции Югры

Местный житель обратился в полицию, сообщив о неадекватном водителе отечественного автомобиля, который ехал в сторону Восточной промышленной зоны. Выехавший наряд ДПС обнаружил машину на кольцевой развязке города — автомобиль ехал с грубыми нарушениями ПДД. В ходе преследования водитель не справился с управлением и совершил наезд на бордюрное ограждение. Прибывшие инспекторы отстранили нарушителя от управления и доставили в дежурную часть.

Полиция установила, что за рулем был 40-летний приезжий, который прибыл в Когалым несколько дней назад для трудоустройства. По предварительным данным, после отказа в приеме на работу он выпил спиртного и, будучи пьяным, заметил в промзоне «Ладу». Дверь в автомобиле была не заперта, в замке зажигания находились ключи, и подозреваемый сел за руль. По его словам, он перепутал машину с авто своего знакомого из другого региона и полагал, что имеет право им воспользоваться.

«Ладу» изъяли и вернули законному владельцу. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, а также составлены административные протоколы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Ирина Пичурина