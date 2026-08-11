На Кубани 11 августа ожидается жара до +36 градусов

Во вторник, 11 августа, погодные условия в Краснодарском крае начнут меняться под влиянием гребня западного антициклона. На фоне роста атмосферного давления облачность в регионе уменьшится, а вероятность осадков снизится до минимума. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Решетов / Коммерсантъ Фото: Василий Решетов / Коммерсантъ

По прогнозу, локальные грозовые ливни 11 августа возможны только на крайнем юго-востоке Краснодарского края. В Краснодаре днем воздух прогреется до +34…+36 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление немного понизится и составит 756 мм ртутного столба, что близко к климатической норме.

В среду, 12 августа, на Кубани сохранится сухая и жаркая погода. Ночью температура воздуха составит +20…+22 градуса. Днем она вновь поднимется до +34…+36 градусов.

При этом до конца суток 10 августа в отдельных районах Краснодарского края, за исключением Сочи и федеральной территории «Сириус», сохраняется комплекс неблагоприятных погодных явлений. По данным Краснодарского гидрометцентра, местами ожидаются сильный дождь и ливень в сочетании с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20–22 м/с.

До конца суток 10 августа на участке побережья от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей над морем. Аналогичная опасность до конца суток 10 августа прогнозируется на участке Магри—Веселое, включающем Сочи и федеральную территорию «Сириус».

В отдельных юго-западных и юго-восточных районах края отмечается опасное агрометеорологическое явление «переувлажнение почвы». Речь идет о Крымском и Белореченском районах.

Кроме того, до конца суток 10 августа и в течение 11 августа в отдельных северо-восточных и северо-западных районах Краснодарского края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Это явление относится к опасным.

Мария Удовик