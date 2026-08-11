В Сочи 11 августа пройдут учебные стрельбы

В Сочи 11 августа проведут учебные стрельбы в акватории Морского порта и в районе села Пластунка. В акватории порта стрельбы запланировали на несколько временных интервалов в течение дня. В районе Пластунки мероприятия пройдут с 17:00 до 20:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Морском порту Сочи учебные стрельбы проведут с 09:00 до 13:15, в 17:35, а также с 20:00 до 23:05. В районе села Пластунка стрельбы запланированы с 17:00 до 20:30.

Перед проведением мероприятий предусмотрели речевое оповещение населения. В 08:50 жителей проинформируют о предстоящих стрельбах в первой половине дня, а в 16:50 — о мероприятиях, которые пройдут во второй половине дня.

Учебные стрельбы связаны с отработкой действий военнослужащих. Жителей и гостей Сочи призвали сохранять спокойствие во время проведения мероприятий.

Накануне сообщалось о работе сил противовоздушной обороны. В период с 20:00 мск 10 августа до 08:00 мск 11 августа дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 396 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей, Московским регионом и Республикой Крым.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников и работе средств противовоздушной обороны. Ограничения также распространяются на сведения о работе радиоэлектронной борьбы, местонахождении военных подразделений, потенциально опасных и критически важных объектах.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик