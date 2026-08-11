Ночью силы ПВО сбили БПЛА над Крымом

В ночь на 11 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над Крымом. Беспилотники также сбивали над рядом регионов России. Всего за период с 20:00 мск 10 августа до 08:00 мск 11 августа дежурные средства ПВО уничтожили 396 украинских БПЛА самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным Минобороны РФ, беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

Таким образом, Крым оказался среди территорий, над которыми в течение ночи силы ПВО отражали атаку беспилотников. В представленном сообщении ведомства общее количество БПЛА распределено по указанным регионам и отдельно не уточняется для каждого из них.

На территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Ограничения также распространяются на публикацию сведений о работе радиоэлектронной борьбы, местонахождении военных подразделений, а также потенциально опасных и критически важных объектов.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что над Севастополем отразили атаку ВСУ, сбив шесть беспилотников. Из-за падения обломков ночью загорелся лес у пляжа «Инжир» на площади 8 га, спасатели эвакуировали 133 человека.

Мария Удовик