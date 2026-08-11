В Ижевске осудили экс-сотрудника УФССП за взяточничество

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор бывшему сотруднику УФССП по Удмуртии за получение взятки (ст. 290 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что фигурант в 2021—2023 годах не менее 16 раз передавал знакомому юристу данные по исполнительным производствам. В сумме он получил за это 35 тыс. руб.

Подсудимый вину не признал, не отрицал факт происшедшего, но настаивал на оправдании. Он говорил, что лично денег от юриста не получал и не знал об их начислении на банковский счет. Также он полагал, что передаваемая информация является «общедоступной и не относится к персональным данным участников исполнительного производства».

Судебная инстанция приговорила его к трем годам лишения свободы условно со штрафом 70 тыс. руб. Также у него конфисковали имущество на сумму взятки.