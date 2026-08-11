Дагестан направит более 265 млн рублей на поддержку фермеров в 2026 году

В этом году на поддержку фермерских хозяйств Ставропольского края предусмотрено более 265 млн руб. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Джамалов.

На развитие крестьянско-фермерских хозяйств предоставят 17 грантов на сумму почти 160 млн руб., 16 субсидий на возмещение затрат — 80 млн руб., шесть грантов «Агромотиватор» — 26,5 млн руб.

На развитие сельхозкооперации выделят около 111 млн руб.: более 60 млн руб. в форме 11 субсидий и почти 50 млн руб. в виде грантов. В феврале семь сельхозпроизводителей получили 65 млн руб. по программе грантов «Агротуризм»; до конца года на развитие сельского туризма дополнительно направят 8,2 млн руб. субсидий.

Пакет нормативных актов для отбора получателей уже сформирован, что «позволит провести процедуры оперативно и прозрачно».

Мария Хоперская