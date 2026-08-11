Количество лесных пожаров на Ямале за сутки снизилось с 59 до 44

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) количество лесных пожаров за последние сутки сократилось с 59 до 44, следует из данных окружного департамента гражданской защиты населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На 8:30 пожары тушили в Красноселькупском, Надымском и Пуровском районах. За сутки ликвидировали 18 природных возгораний на площади 7,3 тыс. га. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 50 тыс. га. В тушении задействовано 793 человека.

Напомним, к 7 августа площадь лесных пожаров на Ямале достигла 69,7 тыс. га — тогда в регионе действовал 171 пожар. В лесах действует режим ЧС. Помощь в тушении лесных пожаров оказывают более 400 специалистов из шести регионов: Иркутской, Свердловской, Тюменской, Архангельской областей, Пермского края и Карелии.

Ирина Пичурина