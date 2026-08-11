Новосибирский зоопарк сообщил о рождении барханных котят

В Новосибирском зоопарке подрастают сразу три барханных котенка — самец и две самки. Малыши появились на свет еще в мае, сообщило учреждение.

Барханные коты содержатся в Новосибирском зоопарке с 2000 года, размножаются с 2002 года. Продолжительность жизни в неволе — до 13 лет.

Барханный кот — один из самых мелких представителей диких кошек. Масса взрослых самцов составляет 2,1—3,4 кг. Животное прекрасно приспособлено к жизни в пустыне. Подушечки лап кота покрыты густой шерстью, которая защищает от горячего песка. Ареал барханной кошки охватывает страны Центральной Азии и Северной Африки.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Новосибирском зоопарке родились дикобразы. Родителями малышей стали самка-альбинос и самец — классический черный дикобраз.

Михаил Кичанов