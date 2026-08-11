В суд Крымска посетитель пытался пронести «гранату»

В здании Крымского районного суда судебные приставы остановили посетителя, пытавшегося пронести предмет, внешне неотличимый от боевой гранаты. При проведении пропускного режима сотрудники ГУФССП России по Краснодарскому краю предложили гражданину выложить запрещенные предметы. Посетитель заявил, что ничего подобного при себе не имеет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Поведение гражданина привлекло внимание приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Сотрудники заметили его нервозность и изменение речи и предложили пройти личный досмотр.

В ходе досмотра у посетителя обнаружили металлический корпус гранаты зеленого цвета с надписью «Смерш-учебная». Вместе с корпусом у него находился запал серого цвета, предназначенный для приведения гранаты в действие, уточнили в ведомстве.

После обнаружения предметов гражданин заявил сотрудникам, что не знал о запрете на их пронос в здание суда. При этом ранее на вопрос о наличии запрещенных предметов он сообщил, что их при нем нет.

Своими действиями посетитель не исполнил законное распоряжение судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила. В ГУФССП указали, что такое нарушение квалифицируется по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов).

В отношении гражданина приставы составили протокол задержания и протокол личного досмотра. После этого его передали сотрудникам ОМВД России по Крымскому району.

Мария Удовик