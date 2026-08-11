Жители Ростовской области оставили 45 млн рублей чаевых за полгода

В январе–июне 2026 года жители Ростовской области оставили в заведениях сферы услуг 45 млн руб. чаевых. Годом ранее за тот же период показатель составлял 46 млн руб. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Нетмонет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Средний размер чаевых за отчётный период вырос на 17 руб. — с 327 до 383 руб. Максимальная сумма единовременных чаевых в 2026 году составила 30 тыс. руб., тогда как в 2025 году рекорд достигал 60 тыс. руб.

Помимо ресторанов и кафе, жители региона оставляют вознаграждение и в других заведениях. Почти треть всех чаевых в Ростовской области — 28,2% — приходится на барбершопы, отели и SPA-салоны.

Мария Хоперская