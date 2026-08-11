В Ставрополе заменили 29 лифтов в 11 многоквартирных домах

В Ставрополе завершили замену лифтового оборудования в 11 многоквартирных домах. В эксплуатацию введены 29 современных подъемников, доступных жильцам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Новые лифты установлены в домах на улицах Комсомольской, Ленина, Мира, Октябрьской, Пирогова, Пушкина и Чехова. Работы ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта. Монтаж продолжается еще в пяти домах — на улицах Комсомольской, Л. Толстого, Мира, Серова и Фроленко.

До конца года запланирована замена 51 лифта в 20 многоквартирных домах. Сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. С 2014 года в рамках краевой программы капремонта в городе уже заменили 463 лифта в 159 домах.

Мария Хоперская