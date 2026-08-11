В Геленджике завели дело после травмирования девушки на «таблетке»

В поселке Кабардинка под Геленджиком возбуждено уголовное дело после травмирования 23-летней девушки во время катания на водном аттракционе «таблетка». Инцидент произошел 6 августа на центральном пляже поселка. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и причины получения травм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По версии следствия, днем 6 августа девушка вместе с супругом каталась на аттракционе «таблетка», который буксировал гидроцикл. Во время движения по акватории Черного моря аттракцион подбросило на волнах, после чего девушка получила травмы.

После происшествия пострадавшие обратились на личный прием к руководству Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Они попросили привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушения при оказании услуги.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет об инциденте с водным аттракционом в Кабардинке.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверка должна определить причины происшествия и обстоятельства, при которых девушка получила травмы во время катания на аттракционе.

«Ъ-Кубань» писал, что в Горячем Ключе спустя трое суток поисков нашли тело 14-летней школьницы, которая 8 июня перевернулась на сапборде на городском озере и утонула — обе девочки были без спасательных жилетов, очевидцы спасли только одну, сообщили в администрации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Мария Удовик