Росприроднадзор: сточные воды из ливневки попали в Темерник

Специалисты министерства природных ресурсов Ростовской области проверили публикацию о сбросе неочищенных сточных вод в районе жилого комплекса «Звездный». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе выездного обследования инспекторы установили, что из выпуска городской ливневой канализации сточные воды попадают на рельеф местности, а затем — в реку Темерник. Выявленный сброс нарушает правила благоустройства Ростова и содержит признаки административного правонарушения. Река Темерник находится под федеральным государственным экологическим контролем, который осуществляет Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Материалы проверки направлены в Административную инспекцию Ростовской области, Росприроднадзор и администрацию Ростова-на-Дону для принятия мер в рамках их полномочий и предотвращения подобных нарушений впредь.

Мария Хоперская