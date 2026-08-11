Последствия шторма устраняют в Челябинске

Городские службы Челябинска устраняют последствия ночного ливня и порывов ветра. За несколько часов на муниципалитет обрушилась месячная норма осадков (60 мм), сообщает пресс-служба мэрии.

С 4:00 11 августа бригады МКУ «ЭВИC» устраняют очаги подтоплений в городе. За это время в диспетчерскую службу поступила 21 заявка. Основная причина подтоплений — засорение дождеприемных решеток мусором, ветками и листьями, смытыми ливнем. На большинстве участков вода уже ушла. В работе специалистов — улица Валдайская, переулок Передовой, пересечение улиц Братьев Кашириных и Академика Королева, а также улица Труда около зоопарка.

Кроме того, из-за сильных порывов ветра частично отключилось электричество в поселках Смолино и Новосинеглазово. В ЕДДС города поступило 19 обращений от жителей о различных последствиях шторма.